Milhares vão às ruas na Argentina para comemorar a vitória de Javier Milei

Apoiadores gritaram ‘liberdade’, palavra que marcou a campanha do candidato ultraliberal; chamou a atenção a quantidade de jovens nas celebrações

Emiliano Lasalvia/AFP Apoiadores do candidato presidencial argentino pela aliança La Libertad Avanza, Javier Milei, comemoram após conhecer os resultados do segundo turno



Aos gritos de “liberdade”, palavra que marcou a campanha de Javier Milei, milhares de pessoas foram às ruas da Argentina para celebrar sua vitória nas eleições presidenciais do país. Chamou a atenção a quantidade de jovens, considerados fundamentais para a vitória do candidato ultraliberal, do partido A Liberdade Avança. Em Buenos Aires, capital do país, a concentração foi no Obelisco, na região central da cidade. Além das bandeiras com o nome de Milei, tremularam algumas de Gadsden, que representa o libertarianismo (corrente política que apoia os direitos de propriedade, o livre mercado e as individualidades). O presidente eleito, que começará seu mandato em 10 de dezembro, conquistou 55,78% contra 44,21% de Sergio Massa, candidato peronista da situação — resultado após 95,84% das urnas apuradas.