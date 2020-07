Milionários se unem e pedem a taxação de grandes fortunas

Organização com 83 donos de grandes fortunas, entre eles os herdeiros da Disney, publicou manifesto nesta segunda-feira (13)

A organização Milionários pela Humanidade, que reúne 83 donos de grandes fortunas, publicou uma carta nesta segunda-feira (13) para pedir que os governos cobrem mais impostos do grupo dos mais ricos entre a população, como forma de minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19. A maioria dos signatários vem dos Estados Unidos, como Abigail e Time Disney, herdeiros da The Walt Disney Company, além de milionários alemães, britânicos, canadenses, holandeses e neozelandeses.

“Enquanto a Covid-19 golpeia o mundo, os milionários, como nós, temos um papel fundamental para curar nosso mundo. Não, não somos nós os que cuidamos dos doentes nas UTIs, não somos quem conduz as ambulâncias que levam os pacientes para o hospital. Não, não estamos repondo as prateleiras de supermercados e distribuindo comida de porta em porta, mas nós temos dinheiro”, diz o texto. “Dinheiro que se precisa desesperadamente e que continuará sendo necessário nos próximos anos. Hoje, nós, os milionários que assinamos essa carta, pedimos a nossos governos que subam os impostos de gente como nós. Imediatamente, substancialmente e permanentemente”, completa a nota.

Nos últimos meses, países de todo o mundo utilizaram fundos públicos para financiar a luta contra a pandemia da Covid-19 e conseguir tirar do papel planos de estímulo econômico, como os Estados Unidos, país mais afetado do mundo, com 3.304.942 de casos, e 135.205 de mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins. Por isso, já no fim de março, o Congresso aprovou um pacote de US$ 2,2 bilhões. Nenhuma medida, no entanto, foi no sentido de aumentar a taxação dos mais ricos.