Militar norte-coreano atravessa fronteira a pé do país com a Coreia do Sul

Na madrugada desta terça-feira (20), um norte-coreano atravessou a pé a fronteira militarizada que é dividida pela península da Coreia, segundo informou a Seul. Apesar dessa migração não ser um feito inédito, já que após o início da guerra entre os países, que estão em um cessar-fogo desde o ano de 1953, muitas pessoas já foram embora fugidas da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, entretanto, a maioria passa pela China, o que foi diferente neste episódio em si.

Passando pela DMZ (Zona Desmilitarizada, em inglês), o desertor conseguiu enfrentar cercas elétricas, muros antitanques e campos minados. O perímetro de terra é de 4 quilômetros de largura por 248 km de comprimento, que demarca a linha divisória entre ambos os estados.

O caso é o segundo que ocorre em duas semanas, já que no último dia 8 de agosto, um outro norte-coreano também conseguiu passar a fronteira marítima a oeste, no mar Amarelo. Conforme o exército sul-coreano, eles detiveram um “indivíduo norte-coreano suspeito” na frente leste e o entregaram para as autoridades da região.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap, afirmou que o homem era um primeiro-sargento que havia recebido orientações de militares do Sul durante a fuga. Ainda segundo a mídia local, o soldado usava roupas militares, bem como foi encontrado em uma estrada na região da província de Goseong.

Ambos os episódios ocorrem em momentos delicados entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, já que desde maio deste ano, o Norte enviou milhares de balões com lixo para o Sul.