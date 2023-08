Militares do Níger anunciam formação de novo governo após golpe de Estado

Membros do grupo que tomou o poder estão entre os 20 ministros anunciados pelo novo líder do país africano, o general Abdourahamane Tiani

EFE/EPA/ISSIFOU DJIBO Milhares de simpatizantes pró-junta se reuniram em um estádio para mostrar seu apoio ao golpe militar antes do prazo dado pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)



Os militares que assumiram o comando do Níger após o golpe de Estado de 26 de julho formaram um novo governo. A nova gestão foi oficializada através de decreto do novo homem forte do país, o general Abdourahamane Tiani. O documento foi lido na televisão nacional durante a madrugada desta quinta-feira, 10. O novo governo inclui 20 ministros, sendo que os titulares das pastas da Defesa e do Interior são generais do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP), que tomou o poder no país. O presidente eleito do país, Mohamed Bazoum, deposto pelos militares no golpe, continua preso. O anúncio foi feito pouco antes de uma região de cúpula entre os países vizinhos do Níger na África Ocidental, membros da chamada Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Cedeao). O encontro está previsto para acontecer em Abuja, na Nigéria. Até o momento, a organização reiterou a preferência por métodos diplomáticos para reestabelecer a “ordem constitucional” no Níger, mas não descartou utilizar a força. O Níger é o quarto país do bloco regional a registrar um golpe de Estado desde 2020. Antes dele, Guiné, Mali e Burkina Faso passaram por processos semelhantes.

*Com informações da AFP