Militares ucranianos carregam corpos de soldados russos em vagões refrigerados

Chefe da cooperação civil-militar da Ucrânia diz que o país está pronto para devolver os corpos a Moscou

REUTERS/Valentyn Ogirenko Corpos de soldados russos foram guardados em vagões refrigerados



Autoridades militares ucranianas carregaram corpos de soldados russos em vagões refrigerados nesta sexta-feira, 13, após combates nas regiões de Kiev e Chernihiv. Volodymr Lyamzin, chefe da cooperação civil-militar da Ucrânia, disse que o país está agindo de acordo com a lei internacional. “De acordo com as normas do direito internacional humanitário, e a Ucrânia as está seguindo rigorosamente, após o término da fase ativa do conflito, os lados têm de devolver os corpos dos militares de outro país”, declarou. “A Ucrânia está pronta para devolver os corpos ao agressor”, acrescentou. Lyamzin disse que havia diversos trens refrigerados estacionados em diferentes regiões da Ucrânia, onde os corpos de soldados russos estavam sendo mantidos.

“Neste trem refrigerado são mantidas várias centenas de corpos de ocupantes russos. A maioria deles foi trazida da região de Kiev, há alguns da região de Chernihiv e de algumas outras regiões também”, disse Lyamzin. Moscou chama sua invasão da Ucrânia de “operação militar especial” para desmilitarizar um vizinho que ameaça sua segurança. A Ucrânia nega representar uma ameaça e diz que a Rússia está travando uma guerra de agressão que já matou milhares de civis, deslocou milhões e destruiu cidades e vilas desde o início do conflito no final de fevereiro.

*Com informações da Reuters