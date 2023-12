Ministério da Justiça reforça regras após encontros com líder de facção criminosa

Portaria foi assinada como objetivo controlar de forma mais rigorosa o acesso aos prédios

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Prédio do Palácio da Justiça, na Esplanada dos Ministérios em Brasília



O Ministério da Justiça tomou medidas urgentes para reforçar as regras de acesso aos prédios da pasta, após a descoberta de que a esposa de um líder do Comando Vermelho se encontrou com autoridades em Brasília. Nesta sexta-feira, 1º, uma portaria foi assinada como objetivo controlar de forma mais rigorosa o acesso aos prédios. Luciane Barbosa Farias, presidente de uma ONG ligada ao Comando Vermelho, foi condenada por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e associação para o tráfico. Apesar disso, ela teve reuniões com quatro autoridades do Ministério da Justiça em março e maio deste ano. As reuniões foram agendadas a pedido de uma ex-deputada estadual que também seria financiada pela facção. Ministro da Justiça, Flavio Dino negou ter conversado com Luciane.