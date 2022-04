Ministra da Alemanha anuncia expulsão de 40 diplomatas russos

Annalena Baerbock, que comanda a pasta de Relações Exteriores, alegou que os servidores representavam uma ‘ameaça’

Reprodução/Twitter/@ABaerbock Ministra Annalena Baerbock anunciou a expulsão de diplomatas russos



A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou nesta segunda-feira, 04, que o país decidiu expulsar 40 diplomatas russos. Segundo a chanceler, os colaboradores encontravam-se em Berlim e representam uma “ameaça para quem busca proteção”. “Não os toleraremos mais”, afirmou a chanceler em nota. A embaixada russa na capital alemã, porém, publicou um comunicado em sua página no Telegram e alegou que a “infundada redução do pessoal diplomático nas missões russas na Alemanha reduzirá o espaço para manter o diálogo entre nossos países, o que levará a uma maior deterioração das relações russo-alemãs”. A suspeita por parte do governo alemão é de que os diplomatas serviriam os serviços de inteligência do governo de Vladimir Putin. O prazo dado para que os diplomatas saiam da Alemanha é de cinco dias.

*Contém informações da AFP