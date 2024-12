Ministra das Finanças do Canadá renuncia ao cargo após conflitos com Trudeau

Chrystia Freeland, também vice-primeira-ministra, afirmou que o primeiro-ministro deixou claro que não confiava mais nela e que a renúncia era ‘o único caminho honesto e viável’

Reprodução/Instagram/@chrystiafreeland Freeland revelou que pretende se candidatar nas próximas eleições canadenses



A ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, anunciou sua renúncia ao cargo, uma decisão que surge após desavenças com o primeiro-ministro Justin Trudeau. Em uma carta divulgada, Freeland revelou que, após uma conversa com Trudeau, ficou claro que ele não desejava mais sua permanência na função, levando-a a concluir que a renúncia era a única alternativa honesta. “Para ser efetiva, uma ministra deve falar em nome do primeiro-ministro e com sua completa confiança. Ao tomar sua decisão, você deixou claro que eu já não gozo mais dessa confiança nem da autoridade que vem com ela”, disse Freeland na carta destinada a Trudeau.

A ministra também abordou as preocupações que os canadenses podem enfrentar, especialmente com a possibilidade de um governo de Donald Trump nos Estados Unidos, que pode implementar tarifas prejudiciais ao Canadá. Além de sua saída do governo, Freeland revelou que pretende se candidatar nas próximas eleições canadenses.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A — Chrystia Freeland (@cafreeland) December 16, 2024

