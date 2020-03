Ministra da Saúde do Reino Unido testa positivo para coronavírus

Reprodução / Twitter Nadine Dorries, em primeiro plano, ministra da saúde do Reino Unido



A ministra da Saúde do Reino Unido, Nadine Dorries, afirmou nesta terça-feira (10) que testou positivo para o novo coronavírus. Ela já está em isolamento domiciliar.

De acordo com a BBC, a ministra afirmou que tomou as medidas necessárias assim que soube do diagnóstico positivo para SARS-Cov-2. Em sua conta no Twitter, a ministra alertava sobre o vírus e falava sobre maneiras de combatê-lo.

As autoridades de saúde do país estão trabalhando na identificação de pessoas com quem Dorries teve contato nos últimos dias. Nesta terça, o Reino Unido confirmou a sexta morte por Covid-19 – um homem perto dos 80 anos. No total, o país tem 382 casos positivos de coronavírus.