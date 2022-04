Ministra ucraniana afirma que ‘toda região de Kiev’ foi recuperada do exército russo

Hanna Malyar utilizou suas redes sociais para publicar a informação; retomada foi realizada pelas Forças Armadas do país

RONALDO SCHEMIDT/AFP Um soldado ucraniano patrulha em um veículo blindado uma rua em Bucha, a noroeste de Kiev, em 2 de abril de 2022



A ministra adjunta de Defesa da Ucrânia, Hanna Malyar, utilizou as suas redes sociais neste sábado, 02, que “toda a região de Kiev está liberada do invasor”. A fala é uma referência aos avanços das tropas russas nas áreas periféricas da capital ucraniana e, segundo a governista, a recuperação da região foi realizada pelas Forças Armadas. Okeksiy Arestovych, assessor do presidente Volodymyr Zelensky, ressaltou que os militares já haviam retomado o controle de mais de 30 cidades no território ucraniano. Já o mandatário afirmou nesta manhã que a retirada do exército do Kremlin no país é “lenta”, embora “perceptível”. “Em alguns lugares, eles estão sendo expulsos com combates e em outros lugares, eles estão abandonando as posições por iniciativa própria”.