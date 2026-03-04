Ministro da Defesa de Israel ameaça matar próximo líder supremo do Irã

Israel Katz afirmou que qualquer sucessor no comando do Irã que mantenha planos contra Israel e aliados será considerado ‘alvo para eliminação’

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou nesta quarta-feira (4) matar o próximo líder supremo do Irã, independentemente de quem seja escolhido para o cargo.

“Qualquer líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para dar continuidade e comandar o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos e o mundo livre e os países da região e reprimir o povo iraniano será um alvo para eliminação”, disse Katz, em publicação no X.

כל מנהיג שימונה ע”י משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה”ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני – יהיה יעד חד משמעי לחיסול. לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר. רה”מ ואני הנחינו את צה”ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 4, 2026

No sábado (28), o ataque lançado pelos Estados Unidos e por Israel matou o aiatolá Ali Khamenei, que até então era o líder supremo do Irã. Na terça-feira (3), as forças israelenses bombardearam um prédio que costuma abrigar reuniões da Assembleia de Especialistas, responsável pela escolha do novo líder supremo.

O regime iraniano informou, no entanto, que o imóvel estava vazio e que a reunião dos 88 aiatolás que fazem parte da Assembleia de Especialistas seria realizada virtualmente.

*Estadão Conteúdo