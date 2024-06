Ministro da Economia da Argentina garante rumo econômico do governo e nega desvalorização do câmbio

Últimos dias no país estão sendo marcados por uma série de especulações sobre as próximas medidas econômicas

O Ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, ratificou o rumo econômico do governo nacional nesta sexta-feira (21). Através de uma mensagem nas redes sociais ele negou uma desvalorização do câmbio, garantiu que ainda não está em vigor um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e ratificou a continuidade do chamado “dólar Blend” em 80/20 – um regime que permite as exportações liquidadas de maneira mista entre o câmbio oficial e o paralelo. Em sua conta na rede social “X”, Caputo escreveu que o FMI não tem problemas com a adoção desta medida. “Entre a Economia e a Central somos um grupo pequeno, muito homogêneo, que se dedica essencialmente a tentar resolver os desafios herdados do maior desastre econômico da história do nosso país e que fala muito pouco à imprensa”, escreveu. “Muitos jornalistas sérios entendem isso e relatam o que podem verificar, alguns ficam chateados e inventam histórias em retaliação, e outros literalmente fabricam”, continuou.

Os últimos dias na Argentina estão sendo marcados por uma série de especulações sobre as próximas medidas econômicas do país, incluindo rumores sobre uma nova desvalorização do peso, dentro de um cenário no qual há persistência na quantidade reduzida de moeda estrangeira no país. Saibam que, como sempre aconteceu desde que tomamos posse, quando houver qualquer alteração na política econômica, nós próprios informaremos e que, se dissermos alguma coisa, cumpriremos. Não há desvalorização prevista, o 80/20 é mantido e o Fundo NÃO tem nenhum problema com isso”, acrescentou o ministro, que também informou que o rastreamento de 2 por cento também é mantido e que ainda não foi iniciado as negociações para o próximo acordo com o Fundo, com o qual mantemos um relacionamento muito bom. O feriado prolongado de 20 de junho fechou os mercados na quinta-feira e nesta sexta, mas as ações argentinas em Nova York apresentaram fortes recuos.

