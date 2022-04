Ministro da Rússia afirma que há ‘risco real de uma terceira guerra mundial’

Sergei Lavrov, porém, ressaltou que o Kremlin segue em busca de um acordo de paz com a Ucrânia e o governo de Volodymyr Zelensky

SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP Sergey Lavrov afirmou que a possibilidade do conflito na Ucrânia escalar para uma guerra mundial não deve ser descartada



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, conversou com jornalistas sobre a invasão em território ucraniano nesta segunda-feira, 25, que, embora as tratativas para um acordo de paz estejam em andamento, ainda há o “risco real” de uma terceira guerra mundial. O representante do governo Vladimir Putin argumentou que “boa vontade tem seus limites” e que “o risco de uma guerra mundial é sério, é real e não deve ser subestimado”. Mesmo com a sinalização de um conflito global, Lavrov alegou que está confiante de que “tudo terminará com a assinatura de um acordo”, mas deixou claro que “os parâmetros serão definidos pelo estado do conflito que já aconteceu até o momento em que o acordo se tornar realidade”.