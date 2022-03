Ministro da Rússia: Brasil não aceitará imposições dos Estados Unidos

Sergey Lavrov ressaltou que os norte-americanos lutam ‘por um mundo unipolar’ com a liderança da Casa Branca

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou a jornalistas nesta sexta-feira, 18, que o Brasil não irá aceitar as imposições dos Estados Unidos nas sanções econômicas realizadas pelos norte-americanos. De acordo com o político, a intenção da Casa Branca é de formar e liderar “um mundo unipolar”. “Há quem nunca concordará com a existência de uma aldeia global sob a liderança de um xerife da América: China, Índia, Brasil, Argentina, México. Tenho certeza que esses países não querem estar na posição em que o Tio Sam [apelido dos EUA] ordena algo e eles dizem ‘sim'”. Anteriormente, o presidente Jair Bolsonaro (PL) havia afirmado que a posição do Brasil no conflito no leste europeu era de ‘neutralidade’ e que uma provável escalada na guerra poderá provocar uma escassez de alimentos.