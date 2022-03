Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pede que China ‘desempenhe papel importante’ no conflito

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu, nesta segunda-feira, 21, que a China desempenhe um papel importante para encontrar uma solução ao conflito com a Rússia. Em um post no Twitter, Kuleba declarou: “Durante décadas, as relações ucraniano-chinesas foram baseadas no respeito mútuo, compreensão e benefício. Compartilhamos a posição de Pequim sobre a necessidade de encontrar uma solução política para a guerra contra a Ucrânia e pedimos à China, como potência global, que desempenhe um papel importante nesse esforço”.

For decades, the Ukrainian-Chinese relations have been based on mutual respect, understanding and benefit. We share Beijing’s position on the need to find a political solution to the war against Ukraine and call on China as a global power to play an important role in this effort.

