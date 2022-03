Ministro francês critica bombardeio russo na Ucrânia e ataca o Kremlin: ‘Fingem negociar um cessar-fogo’

Jean-Yves Le Drian afirmou que o governo de Vladimir Putin realiza ‘bombardeios indiscriminados’ em território ucraniano

Aris Messinis / AFP - 14/03/2022 Guindaste remove carro arruinado da frente de um prédio depois de ter sido bombardeado no distrito de Obolon, no noroeste de Kiev



O Ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, conversou com jornalistas na manhã desta quinta-feira, 17, e acusou o governo da Rússia de basear-se em um “tripé habitual” durante os ataques na Ucrânia: “bombardeios indiscriminados, supostos ‘corredores’ humanitários e conversas sem outro propósito a não ser fingir que estão negociando”. Já o ministro de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, anunciou que um sistema de antimísseis de médio alcance será enviado à região da Polônia para proteger o espaço aéreo na fronteira e impedir um possível avanço das tropas russas em direção ao parceiro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). “A Polônia carrega grande parte do fardo das consequências desta guerra”, alegou Wallace.