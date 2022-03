Ministro russo diz que maternidade bombardeada era base de grupo nacionalista ucraniano

Segundo autoridades russas, o grupo nacionalista conhecido como Batalhão de Azov teria tomado o hospital e estaria utilizando a instalação como base de operações na cidade, que está cercada por tropas russas

Handout / National Police of Ukraine / AFP Ataque deixou 17 feridos na cidade ucraniana



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a maternidade bombardeada na cidade de Mariupol, na Ucrânia, estava sendo utilizada como base pelo Batalhão de Azov, grupo nacionalista da Ucrânia. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, 10, e se refere ao ataque ao hospital pediátrico realizado por forças armadas russas na última quarta-feira, 9. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas na ação russa. “Este hospital pediátrico foi retomado há tempos pelo batalhão de Azov e por outros radicais, e todas as mulheres que iam dar à luz, todas as enfermeiras e todo pessoal de apoio haviam sido expulsos”, disse Lavrov depois de conversar com a sua contraparte ucraniana, Dmytro Kuleba, na Turquia. A reunião foi feita para tentar firmar um acordo de cessar-fogo, mas o objetivo não foi alcançado.

*Com informações da AFP