Ministro ucraniano diz que ‘governo não aceitará perdas territoriais’

Serhii Marchenko, que comanda a pasta de finanças, informou que cada cidadão que perdeu o emprego em decorrência da guerra, receberá US$ 200 de ajuda financeira

EFE/EPA/SEDAT SUNA Forças ucranianas defendem a cidade de Odessa contra ofensiva russa



O ministro das Finanças da Ucrânia, Serhii Marchenko, informou nesta sexta-feira, 28, que o governo Zelensky não trabalha com a hipótese de ceder espaços territoriais ao Kremlin para acabar com a guerra. “Apesar de toda a guerra que vemos agora, nosso governo ainda está funcionando”, afirmou. Segundo o político, cidadãos ucranianos que perderam o emprego em decorrência da guerra, receberá um auxílio de US$ 200 para não ‘colapsar’ a economia local. “São mais de 3 milhões de pessoas agora que são refugiadas e vivem temporariamente em países europeus. É também um grande dano para a nossa economia”, explicou. Kyrylo Budanov, chefe da inteligência militar ucraniana, também realizou uma fala onde afirma que o presidente Vladimir Putin planeja “dividir a Ucrânia em dois blocos”. “Em outras palavras, ele tentará impor uma linha de distribuição entre as regiões não ocupadas e ocupadas do nosso país”, alegou.