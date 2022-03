Ministro ucraniano diz que petróleo russo tem ‘cheiro de sangue ucraniano’

Dmytro Kuleba direcionou as falas a petroleiras que mantiveram relações comerciais com o governo de Vladimir Putin

TIMOTHY A. CLARY / AFP - 23/02/2022



Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, enviou um recado neste domingo, 06, a petroleiras que continuam com relações comerciais com o Kremlin. Segundo o chanceler, o petróleo russo tem ‘cheiro de sangue ucraniano’. “Parem de comprar o petróleo russo. Não só a Shell, mas outras empresas. Algumas medidas duras foram impostos à Rússia, mas sabemos que [eles ainda conseguem] muitos lucros, a maior parte do negócio do petróleo. Mas hoje o petróleo e gás russo tem cheiro de sangue ucraniano. Em vez de doar dinheiro para nós, parem de comprar petróleo russo”, afirmou o governista.

A afirmação do representante de Zelensky foi realizada a jornalistas, onde o político pediu apoio da comunidade internacional no enfrentamento ao Exército russo. Bancos russos foram desligados do sistema Swift – uma tecnologia mundial de conexão conjunta com 11 mil bancos em 200 países. “Não faz qualquer sentido. É uma narrativa falsa de [Vladimir] Putin. Nós tivemos cuidado com as negociações com a Rússia, mas não há alternativa de achar um ponto em comum através da diplomacia neste momento”, argumentou Kuleba ao comentar sobre a justificativa russa de que Putin pretende ‘desnazificar’ o solo ucraniano.