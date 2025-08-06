Ministros da Defesa e do Meio Ambiente de Gana morrem em acidente aéreo

Aviação de Gana informou, na manhã desta quarta-feira, que um helicóptero militar desapareceu dos radares pouco depois de sua decolagem de Acra em direção a Obuasi, a noroeste da capital

Kaufdex/Pixabay

Os ministros da Defesa de Gana, Edward Omane Boamah, e do Meio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhamme, morreram, nesta quarta-feira (6), em um acidente de helicóptero, anunciou a Presidência, horas depois de o Exército informar o desaparecimento de uma aeronave que transportava três tripulantes e cinco passageiros. “O presidente e o governo apresentam suas condolências e sua solidariedade às famílias de nossos camaradas e militares mortos durante seu serviço à Nação”, declarou Debrah. -Também estão entre as vítimas Alhaji Muniru Muhammad, coordenador-adjunto da segurança nacional e ex-ministro da Agricultura, e Samuel Sarpong, vice-presidente do partido Congresso Nacional Democrático (NDC), do presidente Mahama. A aviação de Gana informou, na manhã desta quarta-feira, que um helicóptero militar desapareceu dos radares pouco depois de sua decolagem de Acra em direção a Obuasi, a noroeste da capital.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Estão entre as vítimas do acidente, ocorrido no sul do país, disse Julius Debrah, chefe de gabinete do presidente John Mahama. Todas as pessoas a bordo morreram, confirmaram as autoridades. Boamah liderava o ministério da Defesa em um momento de crescimento da atividade jihadista na fronteira norte de Gana com Burkina Faso. Médico, Boamah ocupou vários cargos no governo, especialmente o de ministro das Comunicações no mandato anterior de Mahama (2012-2017). Também foi vice-ministro do Meio Ambiente. Gana reforçou suas relações diplomáticas com Burkina Faso, Mali e Níger, agora dirigidos por juntas militares em ruptura com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao).

Boamah havia liderado uma delegação em Ouagadougou em maio e estava prestes a publicar uma obra intitulada “Um homem de paz em uma democracia africana”, dedicada ao ex-presidente John Atta Mills, falecido em 2012. Muhammed, o ministro do Meio Ambiente, exercia o cargo em meio a um problema no país de exploração ilegal e informal de ouro, que devasta terras agrícolas e contamina as águas. As bandeiras serão colocadas a meio mastro, anunciou Debrah. A Presidência indicou que John Mahama suspendeu todas as suas atividades oficiais durante o dia.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula