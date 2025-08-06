Ministros da Defesa e do Meio Ambiente de Gana morrem em acidente aéreo
Aviação de Gana informou, na manhã desta quarta-feira, que um helicóptero militar desapareceu dos radares pouco depois de sua decolagem de Acra em direção a Obuasi, a noroeste da capital
Os ministros da Defesa de Gana, Edward Omane Boamah, e do Meio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhamme, morreram, nesta quarta-feira (6), em um acidente de helicóptero, anunciou a Presidência, horas depois de o Exército informar o desaparecimento de uma aeronave que transportava três tripulantes e cinco passageiros. “O presidente e o governo apresentam suas condolências e sua solidariedade às famílias de nossos camaradas e militares mortos durante seu serviço à Nação”, declarou Debrah. -Também estão entre as vítimas Alhaji Muniru Muhammad, coordenador-adjunto da segurança nacional e ex-ministro da Agricultura, e Samuel Sarpong, vice-presidente do partido Congresso Nacional Democrático (NDC), do presidente Mahama. A aviação de Gana informou, na manhã desta quarta-feira, que um helicóptero militar desapareceu dos radares pouco depois de sua decolagem de Acra em direção a Obuasi, a noroeste da capital.
Estão entre as vítimas do acidente, ocorrido no sul do país, disse Julius Debrah, chefe de gabinete do presidente John Mahama. Todas as pessoas a bordo morreram, confirmaram as autoridades. Boamah liderava o ministério da Defesa em um momento de crescimento da atividade jihadista na fronteira norte de Gana com Burkina Faso. Médico, Boamah ocupou vários cargos no governo, especialmente o de ministro das Comunicações no mandato anterior de Mahama (2012-2017). Também foi vice-ministro do Meio Ambiente. Gana reforçou suas relações diplomáticas com Burkina Faso, Mali e Níger, agora dirigidos por juntas militares em ruptura com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao).
Boamah havia liderado uma delegação em Ouagadougou em maio e estava prestes a publicar uma obra intitulada “Um homem de paz em uma democracia africana”, dedicada ao ex-presidente John Atta Mills, falecido em 2012. Muhammed, o ministro do Meio Ambiente, exercia o cargo em meio a um problema no país de exploração ilegal e informal de ouro, que devasta terras agrícolas e contamina as águas. As bandeiras serão colocadas a meio mastro, anunciou Debrah. A Presidência indicou que John Mahama suspendeu todas as suas atividades oficiais durante o dia.
*Com informações da AFP
Publicado por Sarah Paula
