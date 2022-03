Ministros de Ucrânia e Rússia chegam à Turquia para negociações de paz

Essa é a primeira vez que diplomatas dos dois países se encontram desde o início da guerra

Maxim GUCHEK / BELTA / AFP Novas reuniões serão realizadas para um acordo de paz



Duas semanas depois do início da invasão da Rússia na Ucrânia, representantes dos dois países irão se encontrar na Turquia para discutir um acordo de paz. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o ministro russo Sergei Lavrov, chegaram ao país europeu na noite desta quarta-feira, 9. As conversas acontecerão nesta quinta-feira, 10, na cidade de Antália a convite do ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu. Essa será a primeira reunião com diplomatas dos dois países. Anteriormente, representantes se reuniram para discutir a guerra e cessar-fogo para a retirada de civis, mas nada foi assegurado. Desses encontros, inclusive, a Ucrânia informou que um dos negociadores foi encontrado morto.