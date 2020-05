Minneapolis: Trump sugere atirar em manifestantes, e Twitter inclui alerta

O presidente Donald Trump usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para criticar os manifestantes que atearam fogo na delegacia de Minneapolis. O líder do Executivo dos Estados Unidos chamou os participantes dos atos de “bandidos” e sugeriu que poderia iniciar um “tiroteio” contra eles.

“Esses bandidos estão desonrando a memória de George Floyd, e eu não deixarei isso acontecer. Acabei de falar com o governador Tim Walz e lhe disse que o Exército está com ele. Qualquer dificuldade e nós assumiremos o controle, mas, quando o saque começar, o tiroteio começará. Obrigado!”, escreveu Trump.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

