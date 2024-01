Missão espacial privada decola rumo à Estação Espacial Internacional

A previsão é de que a tripulação aterrisse no sábado, 20, onde deve permanecer por cerca de duas semanas

Um foguete da SpaceX decolou nesta quinta-feira, 18, do Centro Espacial Kennedy da Flórida, nos Estados Unidos, em direção à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). A decolagem é parte de uma missão privada com apenas quatro passageiros a bordo, entre eles, um sueco, um italiano e um turco, o primeiro a ir ao espaço. A missão, batizada de Ax-3, é a terceira organizada pela empresa Axiom Space em parceria com a Nasa. A previsão é de que a tripulação chegue à ISS no sábado, 20, onde deve permanecer por cerca de duas semanas, com o objetivo de realizar experimentos científicos e pesquisas na estação. Esta equipe se juntará a outras sete pessoas a bordo do laboratório em órbita: dois astronautas americanos, um dinamarquês, um japonês e três cosmonautas russos.

*Com informações da AFP