Mísseis atingem navio do Panamá próximo a porto da Ucrânia, afirma Ministério da Defesa

Órgão ucraniano não informou se o ataque foi realizado pelos russos ou por grupos separatistas

Reprodução/Facebook/Ministério da Defesa da Ucrânia Navio do Panamá foi atingido por dois mísseis próximo a porto da Ucrânia; dez pessoas ficaram feridas, dentre as quais duas estão em estado grave



O Ministério da Defesa da Ucrânia informou que “o agressor”, sem explicar se falava da Rússia ou de um grupo ucraniano separatista, disparou dois mísseis contra o navio estrangeiro “Millennial Spirit”, que carregava a bandeira do Panamá, próximo ao porto de Pivdennyi, ao sul do país. Segundo a Pasta, o ataque provocou um incêndio na embarcações e um reboque foi chamado para prestar socorro. “Um foguete atingiu a superestrutura, o outro atingiu o casco e pegou fogo, o que poderia ter causado um desastre ambiental, caso tivesse explodido. Dez membros da tripulação caíram no mar e pediram ajuda. Os rebocadores Breeze-1, Victory, PK-888, KPL-99 foram enviados ao local para controlar o fogo e resgatar a tripulação”, escreveu o Ministério da Defesa ucraniano nas redes sociais. Ainda segundo a Defesa, as vítimas foram levadas para o porto de Chernomorsk, que recebeu uma equipe do Serviço Marítimo de Busca e Resgate com ambulâncias para prestar assistência. Duas pessoas estão em estado grave, incluindo o capitão do navio, após terem se queimado e quebrar um braço. Os outros tripulantes estavam em “condições satisfatórias”. Todos foram levados para um hospital local. E a situação já está sob controle.