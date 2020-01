Míssil cai nas proximidades de base militar de Al Balad, no Iraque

Um míssil atingiu as proximidades da base militar de Al-Balad, ao norte de Bagdá, capital do Iraque, nesta quinta-feira (9), segundo informações da imprensa local.

A base aérea de Al-Balad abriga tropas militares americanas, na província de Salah al-Din. A origem do míssil ainda é desconhecida, informam fontes do governo iraquiano. Salah al-Din fica a cerca de 200 quilômetros de Bagdá.

A #rocket has fallen in #Iraq's northern Salahuddin province, police sources said. The area is close to the Balad air base which houses US troops.https://t.co/CPPde041Ng

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 9, 2020