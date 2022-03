Míssil russo atinge prédio do governo em Kharkiv; veja vídeo

Prédio foi atingido durante ataque da Rússia realizado na manhã desta terça-feira, 1º; Ministério das Relações Exteriores divulgou vídeo dos estragos causados pelo míssil

Reprodução/Google Street View Prédio foi atingido por míssil russo na manhã desta terça-feira, 1º



Em meio ao sexto dia da ofensiva da Rússia no território ucraniano, um míssil disparado pelas tropas russas atingiu um prédio do governo na cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia. O ataque aconteceu nesta terça-feira, 1º, e o impacto no prédio do governo foi confirmado por Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. No vídeo, publicado por Kuleba nas redes sociais, é possível ver a explosão e os estragos causados pelo míssil no prédio. Além disso, é possível observar a ação do corpo de bombeiros para tentar socorrer as pessoas que estavam na instalação. Kuleba não poupou críticas a Vladimir Putin, dizendo que o mandatário russo comete crimes de guerra e assassina inocentes. “Putin é incapaz de quebrar a Ucrânia. Ele comete mais crimes de guerra por fúria, assassina civis inocentes. O mundo pode e deve fazer mais. Aumentem a pressão, isolem a Rússia totalmente!”, afirmou em seu perfil no Twitter. Segundo a AFP, 10 pessoas morreram no ataque.

Confira o registro da explosão:

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

*Com informações da AFP