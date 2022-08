Misteriosa nuvem roxa aparece no céu do Chile e assusta moradores

Autoridades foram acionadas para investigar o fenômeno e descobriram que está associado ao vazamento de iodo

Reprodução/Twitter/@Jeannette Quim Vazamento de Iodo faz nuvem roxa aparecer no céu do Chile



O surgimento de uma misteriosa nuvem roxa no céu do Chile intrigou as autoridades e obrigou-as a investigarem o caso para descobrirem sua origem. Curiosamente, o fenômeno só apareceu sobre a Companhia Salitre e Iodo (Cosayach), que fica localizada na região de Tarapacá. O aparecimento gerou medo nos locais. Segundo o jornal Al Día, bombeiros foram chamados para avaliar a situação. Em entrevista ao site Infobae, o superintendente do Meio Ambiente, Emanuel Ibarra disse que a nuvem roxa está ligada à Cosayach, e que a empresa não reportou o ocorrido. Ibarra informou ao Al Día que “uma das bombas da empresa falhou” e o “iodo passou do estado sólido para o gasoso”, o que causou o fenômeno. O vice-diretor regional de Tarapacá, Christian Ibáñez, informou que um processo de fiscalização está sendo realizado. Até o momento, não há relatos de pessoas que passaram mal por causa do vezamento de Iodo. A ingestão deste composto pode ocasionar problemas de saúde, como: queimaduras na boca, garganta e estômago, febre, diarreia, vômito, entre outros sintomas. Quando ingerido em grande quantidades, pode levar à morte.

En #pozoalmonte, en faena Cala Cala Cosayach se produce una emergencia medioambiental, donde se observa una nube de sublimación de yoduro, se activa plan de emergencia local. @info_emergencia @reddeemergencia @biobio #MedioAmbiente #hazmat pic.twitter.com/QXzcqk6cbP — Negrita 😉😉😉 (@JeannetteQuim) August 21, 2022