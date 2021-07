Modelo brasileira Nayara Vit morre após cair de prédio no Chile

Vítima tinha 33 anos, vivia no país sul-americano há 16 e deixa uma filha de quatro; caso está sendo investigado

Reprodução/Instagram @nayaravit Modelo morreu na última quarta-feira, 7



A modelo brasileira Nayara Vit, de 33 anos, morreu após cair do 12º andar de um prédio na cidade de Santiago, no Chile. O acidente aconteceu na última quarta-feira, 7, mas a morte só foi publicada pelos veículos de imprensa chilenos na sexta-feira, 9. Nayara ficou conhecida por suas participações no programa ‘TochShow’, que era transmitido pela TV+. Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, a modelo vivia no Chile há 16 anos. A hipótese inicial era de que Nayara teria se suicidado, mas a família dela deverá ir ao Chile para conversar com as autoridades. Nayara tinha uma filha de 4 anos e havia se separado do pai da garota há oito meses, sendo que, atualmente, mantinha um relacionamento com um diretor de uma empresa de tecnologia, Rodrigo Del Valle Mijac.