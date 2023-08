Moeda da Rússia registra menor cotação desde março de 2022 e entra no top 3 das mais fracas do mundo

Economia também enfrenta as sanções ocidentais e o crescente custo financeiro do conflito ucraniano; Banco Central russo marcou uma reunião extraordinária para tentar de travar a desvalorização

Paul Gypteau, Laetitia Peron, Janine Cirino / AFPTV / AFP Na segunda-feira, 14, rublo era negociado a 100 rublos por um dólar



A moeda russa registrou nesta segunda-feira, 14, a menor cotação desde 2022, quando a cotação da divisa desabou no início da ofensiva militar contra a Ucrânia. Pela primeira vez desde março do ano passado, o rublo era negociado a 100 rublos por dólar. Na Bolsa de Moscou, a cotação era de 100,73 rublos por um dólar e de 110,22 por um euro às 10H05 (4H05 de Brasília). O rublo registrou uma série de quedas nas últimas semanas, o que coincide com o retorno da inflação (+4,3% em julho), que ameaça o poder aquisitivo dos russos. A economia russa também enfrenta as sanções ocidentais e o crescente custo financeiro do conflito ucraniano. Diante da crise, o Banco Central da Rússia elevou a taxa de juros oficial a 8,5% e anunciou nesta segunda uma reunião extraordinária para discutir sobre esta taxa fundamental. “Na terça-feira, 15 de agosto de 2023, o conselho de administração se reunirá para considerar o nível da taxa básica de juros”, disse o banco central em comunicado. Essa é uma tentativa de travar a desvalorização da moeda nacional.

A entidade emitente anunciou hoje em comunicado que amanhã, por volta das 10h30 (horário local, 4h30 de Brasília) irá anunciar a decisão do seu conselho de administração. Os especialistas acreditam que o BCR vai aumentar as taxas em um ponto percentual, até 9,5%, o mesmo que fez em 21 de julho. No entanto, a imprensa local também lembra que o aumento das taxas não impediu que o rublo se desvalorizasse mais de 7% no último mês e meio. O ponto mais baixo da moeda russa foi atingido em 10 de março de 2022, duas semanas após o início da guerra ucraniana, quando caiu para 121,5 rublos por dólar. O rublo não parou de desvalorizar desde que o chefe do grupo russo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, organizou uma rebelião fracassada em 23 e 24 de junho. Devido à instabilidade política e ao aumento das importações e à queda das exportações, o rublo desvalorizou mais de 27% durante os primeiros sete meses deste ano. Este colapso levou a agência Bloomberg a considerar o rublo como uma das três moedas mais fracas do mundo devido à sua instabilidade junto com a lira turca e o peso argentino.

*Com informações das agências internacionais