Morre a cantora francesa Françoise Hardy aos 80 anos

Thomas Dutronc, filho da cantora, fez o anúncio nas redes sociais nesta terça-feira

PATRICK KOVARIK / AFP Ela lutava com o câncer deste 2004



Françoise Hardy, ícone da “chanson” francesa, morreu aos 80 anos, anunciou seu filho, Thomas Dutronc, em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (11). A artista, cujo maior sucesso foi “Tous les garçons et les filles”, foi a única representante francesa no ranking da revista americana Rolling Stone entre os 200 melhores cantores de todos os tempos, publicada em 2023. Em 2004, ela foi diagnosticada com um primeiro câncer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thomas Dutronc (@thomas.dutronc)





Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da AFP