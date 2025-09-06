Morre aos 106 anos Rosa Roisinblit, histórica vice-presidente das Avós da Praça de Maio

Patrícia, filha de Rosa, foi sequestrada com o marido durante a ditadura argentina, durante gravide avançada, e deu à luz em condições precárias; neta foi devolvida, mas o casal nunca mais foi achado

JUAN MABROMATA/AFP Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vice-presidente histórica da organização de direitos humanos Avós da Praça de Maio, fotografada em sua casa



Rosa Tarlovsky de Roisinblit, histórica vice-presidente das Avós da Praça de Maio e referência na defesa dos direitos humanos na Argentina, morreu neste sábado (6), aos 106 anos, informou a organização em comunicado. “As Avós da Praça de Maio se despedem com tristeza da queridíssima companheira Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vice-presidente da entidade até 2021, quando, devido à idade avançada, tornou-se presidente honorária”, escreveu a instituição em suas redes sociais.

Nascida em 1919 em Moisés Ville, comunidade de imigrantes judeus em Santa Fé, Rosa era obstetra. Sua vida mudou durante a ditadura militar argentina (1976-1983), quando sua filha Patricia e o genro foram sequestrados. O casal integrava a organização armada peronista Montoneros.

Em outubro de 1978, Patricia, grávida de oito meses, foi levada com o marido ao centro clandestino de detenção da Escola de Mecânica da Armada (ESMA). Após dar à luz em condições precárias, seu bebê foi retirado dela. O casal nunca mais foi visto, e seus corpos jamais foram encontrados.

Na época, a filha mais velha do casal, Mariana, de apenas 15 meses, foi devolvida à família e criada por Rosa. Mais de 20 anos depois, em 2000, a própria militância de Rosa ajudou a localizar o neto nascido no cativeiro: Guillermo Roisinblit, um dos 140 jovens recuperados pelas Avós da Praça de Maio.

“Para mim, você é eterna”, escreveu a neta Mariana, ao publicar uma foto das duas sorrindo lado a lado. Segundo as Avós da Praça de Maio, ainda restam cerca de 300 netos a serem encontrados — crianças nascidas em cativeiro ou sequestradas junto com os pais durante a ditadura.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira