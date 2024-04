Morre homem mais velho do mundo aos 114 anos

Nascido na Venezuela, Juan Vicente Pérez Mora tinha 11 filhos 41 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos; Guinness registrou seu recorde em 2022

Jhonny Parra/AFP Conhecido como "Tio Vicente" pelos familiares, Mora foi pai de 11 filhos, 41 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos



Juan Vicente Pérez Mora, o homem mais velho do mundo, morreu nesta terça-feira (2), aos 114 anos. “Tio Vicente”, como era conhecido pelos familiares, foi certificado no ano de 2022 pelo Guinness como título que lhe deu fama. “Juan Vicente Pérez Mora transcendeu para a eternidade aos 114 anos […] Ele deu à Venezuela o Recorde Guinness por ser o homem mais velho do mundo”, disse o presidente Nicolás Maduro. Mora recebeu o título oficialmente como o homem mais velho do mundo em 4 de fevereiro de 2022, à época com 112 ano e 253 dias, conforme o Guinness World Records. Ele foi pai de 11 filhos e, até ano em que foi registrado o recorde, tinha 41 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos. Nascido em El Cobre, no estado de Táchira, em 27 de maio de 1909, foi o nono filho de um total de dez irmãos e trabalhou como agricultor durante sua vida. “Aos cinco anos, começou a trabalhar com seu pai e seus irmãos na agricultura, ajudando na colheita de cana-de-açúcar e café”, relatou o Guinness World Records após conceder-lhe a distinção.

