Morre Luc Montagnier, virologista que descobriu o HIV

Cientista ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2008 pela descoberta do vírus da Aids; ele morreu aos 89 anos

Eric Feferberg / AFP Luc Montagnier morreu aos 89 anos na França



O virologista Luc Montagnier, que ganhou o Prêmio Nobel de medicina pela descoberta do HIV, morreu na terça-feira, 8, aos 89 anos. Ele estava internado em um hospital em Neuilly-sur-Seine, perto de Paris. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10, pelo prefeito da cidade, Jean-Christophe Fromantin. Montagnier foi premiado em 2008 por identificar o vírus da Aids com seus colegas Françoise Barré-Sinoussi e Jean-Claude Chermann. Ele nasceu em 1932 na França e obteve doutorado em virologia pela Universidade de Paris. Mais tarde, tornou-se diretor da Fundação Mundial para Pesquisa e Prevenção da Aids na capital francesa. Nos anos anteriores ao início da epidemia de Aids, Montagnier fez descobertas significativas sobre a natureza dos vírus. Sua investigação sobre o interferon, uma das defesas do corpo contra vírus, também abriu caminhos para a cura médica de doenças virais. Nos últimos anos, o cientista causou polêmica após declarações contra a vacina da Covid-19. Suas opiniões foram refutadas pela comunidade científica, mas ganharam a simpatia dos movimentos antivacinas.

*Com informações da AFP