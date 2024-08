Morre na Espanha a pessoa mais velha do mundo, aos 117 anos

María Branyas Morera, registrada como a pessoa mais velha do mundo, morreu nesta terça-feira (20), aos 117 anos. A espanhola morreu como tanto queria, dormindo e sem dor, conforme família escreveu no X (antigo twitter). “María Branyas nos deixou”, escreveu a família na conta de María. “Morreu como desejava: enquanto dormia, tranquila e sem dor”. Conforme o Guinness, livro que registra recordes mundiais em diferentes parâmetros, e o Grupo de Pesquisa de Gerontologia (GRG), associação baseada na Universidade da Califórnia, María era a pessoa mais velha do mundo há cerca de um ano. Nascida na Califórnia, em 4 de março de 1907, a espanhola se mudou com a família oito anos depois para a Espanha, onde viveu seus últimos dias, especificamente na região da Catalunha, noroeste do país.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp