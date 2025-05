Morre o ex-presidente do Equador Alfredo Palacio

Palacio governou entre 2005 e 2007 em substituição ao ex-mandatário Lucio Gutiérrez, que foi deposto em meio a uma revolta popular; as causas da morte não foram divulgadas

Reprodução/X/@PeriodismoP_Ec Após deixar o poder, o ex-governante se distanciou da política e se dedicou à Academia



O ex-presidente do Equador Alfredo Palacio morreu aos 86 anos nesta quinta-feira (22), informou o governo. Palacio governou entre 2005 e 2007 em substituição ao ex-mandatário Lucio Gutiérrez, que foi deposto em meio a uma revolta popular. Gutiérrez havia sido eleito em 2003 com Palacio, um renomado cardiologista, como vice-presidente. “Expressamos nossas condolências ante o sensível falecimento do ex-presidente Alfredo Palacio”, disse presidência no X. O Congresso do Equador também expressou na mesma rede social seu “pesar” pela morte de Palacio.

Expresamos nuestras condolencias ante el sensible fallecimiento del expresidente Alfredo Palacio. Paz en su tumba pic.twitter.com/tOs7VDXsZH — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) May 22, 2025

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As causas da morte não foram divulgadas. Após deixar o poder, o ex-governante se distanciou da política e se dedicou à Academia. Palacio nasceu na cidade costeira de Guayaquil (sudoeste) em 1939. Também foi ministro da Saúde no governo de Mixto Durán Ballena. Durante seu governo, nomeou por um breve período como ministro das Finanças o esquerdista Rafael Correa, que depois governou o país durante uma década (2007-2017).

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias