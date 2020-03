Morre Pérez de Cuéllar, ex-secretário-geral da ONU, em Lima

EFE Nascido em 1920 na capital peruana, Javier Pérez de Cuéllar foi o quinto secretário-geral da Organização



Morreu nessa quarta-feira (5), aos 100 anos de idade, Pérez de Cuéllar, antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A informação foi confirmada pela família.

As cerimônias fúnebres do diplomata peruano ocorrerão na sexta-feira (6) no Palácio de Torre Tagle, a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Peru, em Lima. Ele será sepultado no cemitério Presbítero Maestro de Lima.

“O meu pai morreu depois de uma semana complicada. Morreu às 20h09 (horário local) e descansa em paz”, anunciou Francisco Pérez de Cuéllar, filho do antigo secretário-geral da ONU, em entrevista à Rádio Peruana.

No país-natal, entre novembro de 2000 e julho de 2001, Pérez de Cuéllar acumulou as pastas de presidente do Conselho de Ministros e de ministro dos Negócios Estrangeiros do Executivo de transição de Valentin Paniagua.

Nascido em 1920 na capital peruana, Javier Pérez de Cuéllar foi o quinto secretário-geral da Organização. Em 19 de janeiro passado, quando completou o centenário, o atual secretário-geral, António Guterres, enviou mensagem.

“É com grande orgulho e alegria que desejo ao antigo secretário-geral da ONU Javier Pérez de Cuéllar um centésimo aniversário muito feliz. Nesta ocasião auspiciosa, nós, na ONU, procuramos no seu exemplo a inspiração e estamos muito gratos pelos seus muitos contributos e conquistas como secretário-geral”, escreveu então na rede social Twitter o antigo primeiro-ministro português.

Depois de deixar a ONU, Pérez de Cuéllar perdeu a corrida à Presidência do Peru para Alberto Fujimori. Com a queda de Fujimori, envolvido num escândalo de corrupção no fim de 2000, chefiou um governo de unidade nacional durante oito meses.

*Com informações da Agência Brasil