Morre filósofo britânico Roger Scruton, aos 75 anos

Reprodução/Twitter Pensador conservador lutava há seis meses contra câncer



O filósofo conservador britânico Roger Scruton morreu neste domingo (12), aos 75 anos. A informação foi divulgada pela família em comunicado à imprensa.

O pensador lutava há seis meses contra um câncer. Em agosto de 2019, Scruton esteve no Brasil para participar do evento Fronteiras do Pensamento e divulgar sua obra mais recente, “Conservadorismo: um convite à grande tradição”.

“Há mil coisas que podem ser chamadas de conservadoras, há mil coisas que podem ser chamadas de liberais. O que importa, no final, é o que você faz com elas”, declarou à Folha de São Paulo na ocasião.

Nascido em 27 de fevereiro de 1944, Scruton escreveu cerca de 50 livros, entre eles “Como Ser um Conservador” e “Tolos, Fraudes e Militantes”. Ele deixa a mulher, Sophie, e os filhos, Sam e Lucy.