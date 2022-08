Morsa que se tornou estrela do verão da Noruega é sacrificada: ‘Não tinha solução’

Animal ficou conhecido por pesar 600 quilos e virou atração turística do país; autoridades informaram que decisão foi tomada para preservar a ‘segurança humana’

NTB/Trond Reidar Teigen via REUTERS ATTENTION EDITORS Morsa Freya subindo em um barco na baía de Frognerkilen, em Oslo, Noruega



Freya, uma morsa que se tornou a estrela do verão da Noruega após se estabelecer no fiorde de Oslo, foi sacrificada, informaram as autoridades no domingo, 14. “A decisão de abatê-la foi tomada com base em uma avaliação global da ameaça que representava para a segurança humana”, disse Frank Bakke-Jensen, chefe da Diretoria Norueguesa de Pesca, em comunicado. Embora, de acordo com as autoridades, a morsa não seja uma ameaça para os humanos, ela pode atacar se se sentir em perigo. Há alguns dias, as autoridades já haviam falado sobre a possibilidade de sacrificar esse mamífero de 600 quilos depois que seus pedidos para que as pessoas parassem de visitá-lo foram inúteis. “Estudamos detalhadamente todas as soluções possíveis e concluímos que não poderíamos garantir o bem-estar do animal de forma alguma”, acrescentou. A morsa Freya (em homenagem a uma deusa do amor e da beleza da mitologia nórdica) foi vista pela primeira vez no fiorde da capital norueguesa em 17 de julho, e desde então se tornou uma atração para os espectadores. As morsas, uma espécie protegida que se alimenta principalmente de invertebrados como moluscos, camarões, caranguejos e pequenos peixes, normalmente vivem em latitudes mais ao norte, no Ártico.

*Com informações da AFP