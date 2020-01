Número de mortes por coronavírus na China chega a 9

EFE/LU HONGJIE Cerca de 440 pessoas estão infectadas com o coronavirus na China



Chegou a nove o número de vítimas do coronavírus, vírus que causa um tipo de pneumonia grave com rápida transmissão, na China.

Segundo informou o G1, autoridades de saúde chinesas informaram que cerca de 440 pessoas estão infectadas com a doença, que teve os primeiros casos registrados em Wuhan, região central do país, e já chegou a Macau, na costa sul.

Na terça-feira, 21, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso. O homem de 30 anos, que viajou da China a Seattle, em Washington, está em isolamento no hospital. Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul também foram afetados. Na Austrália, há um caso suspeito de um homem que viajou a Wuhan e também passa por exames.

De acordo com Lin Bin, vice-ministra da Comissão Nacional de Saúde da China, o coronavírus pode sofrer mutação e se propagar mais rápido. Por esse motivo, a Comissão já prepara medidas para conter a doença no país, haja visto que o feriado de Ano Novo Lunar deve movimentar milhões de pessoas em toda China. Entre as ações, estão previstas desinfecções e ventilações de aeroportos, trens e shoppings.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) se reúne hoje para discutir o assunto, e pode decretar “emergência de saúde pública de interesse internacional”. Essa classificação foi dada em apenas quatro situações desde 2007, quando foi reformulado o Regulamento Sanitário Internacional. Em 2009, por conta do vírus H1N1, em 2014, pelo poliovírus selvagem, em 2014 e 2018, durante os surtos de ebola, e em 2016, pela Zika.