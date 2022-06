Mortes semanais por Covid-19 sobem pela 1ª vez em quatro meses

OMS informou que houve um número de 4% dos óbitos no mundo nos últimos sete dias

EFE/ André Coelho Covid-19 voltou a ficar em alta após alguns meses em números baixos



O mundo registrou na semana passada 8.737 mortes por Covid-19, um aumento de 4% em relação aos sete dias anteriores, o primeiro desde o início de fevereiro, segundo o relatório epidemiológico semanal da Organização Mundial da Saúde (OMS). Embora tenha havido um aumento acentuado de mortes em meados de março, isto se deveu a mudanças técnicas na contagem em países como Estados Unidos, Chile e Índia, que relataram casos de meses anteriores. De 6 a 12 de junho, as mortes aumentaram 21% na América (4.105) e 17% na região Ásia-Pacífico (1.882), enquanto na Europa os óbitos diminuíram 18% (2.208) e nas outras regiões, onde os números absolutos foram muito mais baixos, houve também declínios em relação à semana anterior. Os casos confirmados em nível mundial na semana passada foram de 3,2 milhões, muito semelhantes aos sete dias anteriores, apesar dos aumentos na América (até 13%, para 1,2 milhões), no Sul da Ásia (até 33%, para 67 mil) e no Oriente Médio (até 58%, para 33 mil).

Todas as outras regiões registraram quedas nos diagnósticos positivos, incluindo Ásia-Pacífico e Europa, onde o declínio foi de 8% em ambos os casos (970 mil e 873 mil infecções, respectivamente). A OMS destaca que os números atuais devem ser vistos com cautela, uma vez que muitos países reduziram significativamente o número de testes diante de uma proliferação de casos leves da doença. Os países com mais casos e mortes na semana passada foram Estados Unidos (743 mil infecções e 2.367 mortes) e China (501 mil e 1.201, respectivamente). Ao todo, 535 milhões de casos e 6,3 milhões de mortes foram confirmados desde o início da pandemia, há quase 30 meses.

*Com informações da EFE