Moscou diz que insultos de Biden reduzem chance de melhorar relações

Presidente dos EUA chamou líder russo de ‘carniceiro’ após encontro com refugiados

Líder norte-americano chamou Putin de 'carniceiro' após encontro com refugiados



O Kremlin afirmou neste sábado, 26, que os insultos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, reduzem a possibilidade de melhorar as relações entre Washington e Moscou. “Um líder deve permanecer calmo”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência oficial TASS depois que Biden chamou Putin de “carniceiro” após se encontrar com refugiados ucranianos na Polônia. “E, claro, esses insultos pessoais reduzem a oportunidade de melhorar nossas relações bilaterais. Você tem que estar ciente disso”, destacou Peskov, que também disse ter ficado surpreso com as acusações de Biden contra Putin. “Afinal, ele é o homem que uma vez exigiu, falando na televisão em seu país, que a Iugoslávia fosse bombardeada. Exatamente, bombardeios na Iugoslávia. Ele exigiu matar pessoas”, declarou Peskov. “Portanto, é claro, é no mínimo estranho ouvir uma coisa dessas dele.”

O presidente dos Estados Unidos esteve neste sábado com refugiados ucranianos na Polônia e, ao ser questionado pela imprensa sobre sua reação ao ver o sofrimento dessas pessoas, ele disse que Vladimir Putin, presidente da Rússia, “é um carniceiro”. Biden também disse que não tem certeza se a Rússia mudou sua estratégia na guerra na Ucrânia, depois que o Kremlin anunciou que sua prioridade agora é “libertar” totalmente a região separatista do Donbas, no leste da Ucrânia. Biden fez essas declarações depois de visitar o Estádio Nacional de Varsóvia, que se transformou em um centro de refugiados para acolher algumas das mais de 2,17 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia para a Polônia desde o início da guerra.

Mais tarde, em discurso na capital Varsóvia, Biden declarou que Putin não deveria continuar no comando da Rússia. “Pelo amor de Deus, este homem não pode permanecer no poder”, declarou o americano. Segundo agências internacionais, o pronunciamento foi realizado em frente ao Castelo Real, local que foi danificado durante a Segunda Guerra e atualmente é visto como um dos marcos da capital polonesa. No discurso classificado como importante pela Casa Branca, Biden também advertiu Putin, dizendo que terá consequências se suas tropas entrarem em determinadas regiões. “Nem pense em se mover um centímetro dentro do território da Otan”, enfatizou.

*Com EFE