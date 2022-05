Motorista de app expulsa passageira após fala racista e é ameaçado

‘Uau, você é branco, tipo um cara normal’, disse a mulher ao entrar no veículo; o caso aconteceu nos Estados Unidos na sexta-feira, 13

Reprodução/Twitter/AdamParkhomenko Na Pensilvânia, motorista de aplicativo fica incomodado com a fala racista de uma passageira e se nega a fazer a corrida



Um motorista de aplicativo expulsou uma passageira do carro após um comentário racista. O caso aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 13, e foi gravado pela câmera de segurança que o homem possui no carro. Ao entrar no veículo, uma mulher, identificada como Jackie Harford, de acordo com o jornal DailyMail, comemorou o fato de ter conseguido um carro em que o motorista branco. “Uau você é tipo um cara branco. Você é um cara branco”, disse. As falas não pararam por aí. “Você é tipo um cara normal. Você fala inglês”, acrescentou a jovem.

O homem, James W.Bode, fica surpreso com o ocorrido e de início parece não acreditar no que está ouvindo, o que fez com que Jackie começasse a se desculpar e dar leves tapas no ombro do cara. O motorista não aceitou as palavras da jovem e solicitou que ela descesse. “Você pode sair do carro. Isso é completamente inadequado. Não vou aceitar a corrida” disse. “Se alguém que não fosse branco estivesse sentado neste banco, qual sera a diferença?”, questionou. A passageira não aceitou muito bem a expulsão e, junto com o seu companheiro, começou a bater boca com o homem, chegando a ameçá-lo. “Eu poderia socar a sua cara”, disse o jovem que estava acompanhando Jackie.

A atitude de Bode repercutiu nas redes sociais. “Não sei quem é esse motorista, mas ele merece um prêmio e uma cadeira no Congresso”, declarou o Adam Parkhomenko, um estrategista e organizador político americano que atuou como diretor de campo nacional do Comitê Nacional Democrata em 2016. Em seu Facebook, Bode agradeceu os amparos dos usuários. “Para todos que estão estendendo a mão e mostrando apoio, obrigado. Eu aprecio isso, de verdade. Mas é assim que deve ser em todos os lugares, sempre. Eu não deveria ser ‘o cara’ que fez ou disse isso… Todos nós deveríamos ser essas pessoas. Fale se estiver desconfortável, porque é isso que deixará os racistas desconfortáveis”, escreveu.