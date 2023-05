Motorista é detido após bater caminhão contra barreira de segurança perto da Casa Branca; veja vídeo

Bandeira nazista foi encontrada no veículo; serviço secreto está investigando causa do acidente, mas trabalha com a possibilidade de ter sido intencional

Nathan Howard, Deborah Gembara/Reuters Bandeira nazista é encontrada dentro de caminhão que bateu contra as barreiras da Casa Branca



Um motorista de caminhão foi detido na noite de segunda-feira, 22, depois de colidir o veículo contra uma barreira de segurança perto da Casa Branca, nos Estados Unidos, informaram os Agentes do Serviço de Segurança Secreto dos Estados Unidos, acrescentando que “nenhum funcionário do Serviço Secreto ou da Casa Branca ficou ferido. Segunda testemunhas o homem bateu duas vezes contra as barreiras. A causa e a forma do acidente estão sob investigação, disseram as autoridades. O acidente aconteceu pouco antes das 22h (23h em Brasília) na ala norte da Lafayette Square – lugar que funciona como um parque público -, a algumas centenas de metros da Casa Branca, em uma área com vários hotéis de luxo e o caminhão era alugado. Por causa da batida, algumas vias e passagens de pedestres foram fechadas por segurança. O porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, informou no Twitter que “a investigação preliminar revela que o motorista pode ter atingido as barreiras de segurança na Lafayette Square de maneira”. O homem será acusado formalmente pelo incidente. De acordo com a emissora local WUSA9, afiliada da rede CBS, o que parecia ser uma bandeira nazista foi encontrada no caminhão, que pertence à empresa aluguel de veículos U-Haul, mas as autoridades não revelaram mais informações sobre o símbolo. De acordo com uma afiliada da rede de televisão Fox, os hóspedes dos hotéis receberam ordens para deixar a área após o acidente.