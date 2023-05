MP do Peru pede que ex-presidente seja condenado a 35 anos de prisão por caso Oderbrecht

Solicitação para pena a Pedro Pablo Kuczynski foi apresentada nesta sexta-feira, 12; ex-mandatário é acusado de lavagem de dinheiro com agravante de organização criminosa

Ernesto Arias/EFE/Agência Lusa Defesa do ex-presidente diz que ele está confiante de que sua inocência será provada



O Ministério Público do Peru pediu que o ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) seja condenado a 35 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro com agravante de organização criminosa, como parte do ramo no país da operação Lava Jato. O pedido foi feito oficialmente pelo MP nesta sexta-feira, 12, e apresentado pelo Primeiro Escritório da Equipe Especial da Lava Jato, comandado pelo promotor José Domingo Pérez, afirmou a agência estatal peruana Andina. Segundo as investigações do MP peruano, o grupo organizado por Kuczynski recebeu mais de US$ 12 milhões da Oderbrecht e de outras consultorias secretas e serviços de assessorias para diversos projetos. A acusação também inclui quatro pessoas físicas e outras quatro jurídicas, para as quais foram pedidas penas que oscilam entre 11 e 35 anos de reclusão. Em entrevista à rádio RPP, Julio Midolo, advogado de Kuczynski, afirmou que o ex-mandatário não cometeu os crimes e está “bastante calmo” e confiante de que sua inocência será provada. “Essa acusação ainda não foi formalmente notificada à defesa, mas hoje fomos informados da decisão do promotor de encerrar a investigação”, afirmou. O ex-presidente está livre e com a possibilidade de deixar o país, de acordo com uma recente decisão da justiça que suspendeu a proibição de sua saída do Peru.

*Com informações da EFE