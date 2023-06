Mudança em lei deixa sul-coreanos até dois anos mais novos a partir desta quarta

Ao nascer, sul-coreanos já consideravam ter um ano e atualizavam idade a cada 1º de janeiro

Markus Winkler │Unplash Pelo método antigo, sul-coreanos já nasciam com um ano de idade



A Coreia do Sul começa a adotar a regra internacional para definição de idades a partir desta quarta-feira, 28, deixando seus habitantes até dois anos mais novos. Até então, os sul-coreanos consideravam já ter um ano de idade ao nascer e ficavam um ano mais velhos a cada dia 1º de janeiro. Ao passar a contar a idade a partir da data de nascimento, a expectativa é economizar, por exemplo, em programas de previdência. No entanto, a “idade antiga” ainda deve valer, por exemplo, para compra de cigarros e álcool – liberados para quem faz 19 anos no ano corrente. A mudança havia sido anunciada pelo presidente Yoon Suk Yeol ainda durante sua campanha ao cargo. Uma pesquisa realizada em setembro pelo governo apontou que 86% da população apoiava a mudança do sistema. O método oriental antigo de idades também era adotado por países como Japão e Coreia do Norte, que passaram a usar a regra internacional ainda nas décadas de 1950 e 1960.

* Com informações da agência internacional EFE.