Jovem Pan > Notícias > Mundo > Mudanças climáticas ameaçam sistemas de água e energia da Ásia, alertam relatórios

Mudanças climáticas ameaçam sistemas de água e energia da Ásia, alertam relatórios

Especialistas alertam que o crescimento acelerado da região oferece chance de reconstrução mais resiliente, mas o déficit de investimentos segue amplo

  • Por Jovem Pan
  • 08/12/2025 16h58
  • BlueSky
ARNUN CHONMAHATRAKOOL / THAI NEWS PIX / AFP Inundações devastadoras deixam mais de mil mortos na Ásia Desastres como enchentes, secas e tempestades se intensificam, degradando ecossistemas e ameaçando o abastecimento básico

As mudanças climáticas estão pressionando os sistemas de água e energia da Ásia e colocando milhões em risco, segundo dois relatórios. O Banco Asiático de Desenvolvimento estima que os países da região precisarão investir US$ 4 trilhões em água e saneamento entre 2025 e 2040, mas os governos atualmente cobrem apenas 40% desse valor. Enquanto isso, desastres como enchentes, secas e tempestades se intensificam, degradando ecossistemas e ameaçando o abastecimento básico.

A pressão também atinge o setor de energia. Pesquisa do Asia Investor Group on Climate Change e do MSCI Institute aponta que calor extremo, enchentes e falta de água já custam US$ 6,3 bilhões anuais às empresas elétricas asiáticas, cifra que pode ultrapassar US$ 8,4 bilhões até 2050. A região, responsável por 60% da capacidade global de geração, segue altamente dependente do carvão, tornando sua infraestrutura ainda mais vulnerável.

O estudo revela que a maioria das companhias está em estágios iniciais de adaptação climática e carece de planos detalhados. Usinas na Índia, Indonésia e Malásia figuram entre as mais expostas a ondas de calor e inundações. A redução do fluxo de grandes rios e o avanço do nível do mar adicionam novos riscos, sobretudo para cidades costeiras.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Especialistas alertam que o crescimento acelerado da Ásia oferece chance de reconstrução mais resiliente, mas o déficit de investimentos segue amplo. Embora o setor de energia tenha mais facilidade para atrair capital, isso pode vir acompanhado de menores exigências ambientais.

Leia também

Países da União Europeia aprovam plano que endurece política de imigração
Netanyahu se reunirá com Trump nos EUA em 29 de dezembro

*Com informações do Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >