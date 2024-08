Mujica deixa o hospital com saúde ‘frágil’, mas com ‘convicções’ de que câncer foi curado, diz médica

Ex-presidente do Uruguai foi diagnosticado com câncer de esôfago em maio e submetido a sessões de radioterapia até meados de junho

EFE/ Sofía Torres ujica disse que a radioterapia contra o câncer de esôfago foi considerada um sucesso, mas que se sente “destruído” e “perdendo” a vida



O ex-presidente uruguaio José Mujica voltou para casa nesta terça-feira (27) após permanecer 24 horas internado devido a uma deterioração da sua função renal causada pelo tratamento oncológico. Sua saúde é “frágil”, ressaltou a médica Raquel Pannone. Ex-guerrilheiro esquerdista que governou o Uruguai entre 2010 e 2015, “Pepe” Mujica foi diagnosticado com câncer de esôfago em maio e submetido a sessões de radioterapia até meados de junho.“Os efeitos da radioterapia tornaram mais difícil para ele se alimentar, e ele tem ingerido menos líquidos, o que piorou a sua função renal”, explicou Raquel, em entrevista coletiva. “Ele está frágil”, ressaltou a médica, que se mostrou otimista quanto à recuperação do ex-presidente, apesar da insuficiência renal e de uma vasculite.

“Temos fortes convicções de que o câncer foi curado”, disse a médica, explicando que exames não mostraram evidências do tumor, o que sugere “que a evolução foi boa”. Raquel informou que Mujica perdeu peso e massa muscular, mas que não está desnutrido. “Se conseguirmos que ele beba água, que se recupere, isso vai melhorar”, indicou a médica, enfatizando que o câncer “foi tratado e não é o problema atual”. Raquel disse que Mujica “não está no seu melhor momento” em termos de ânimo, mas que segue “muito lúcido”, e não descartou que ele participe de um ato político nesta noite: “Ele tem uma atividade programada para hoje, vamos ver se poderá participar.

Questionada sobre como a mulher de Mujica, Lucía Topolansky, 79, lida com a situação, a médica disse que ela “está bem de saúde”, embora a situação seja “muito desgastante. Exige dela um esforço maior, o que também a afastou um pouco da atividade política. Em declarações ao jornal americano The New York Times publicadas na última sexta-feira (23), Mujica disse que a radioterapia contra o câncer de esôfago foi considerada um sucesso, mas que se sente “destruído” e “perdendo” a vida.

