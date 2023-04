Mulher é atacada por tubarão durante ensaio fotográfico; veja vídeo

Incidente aconteceu nas Maldivas no fim de janeiro, mas ganhou repercussão nos últimos dias; vítima disse que, apesar do susto, está bem

Reprodução/Instagram @the_sharkguy Após o ataque, a mulher ficou com um grande ferimento nas costas



Uma mulher foi mordida por um tubarão durante um ensaio fotográfico nas Maldivas. O ataque aconteceu enquanto Carmen Canovas Cervello, 30, mergulhava e era fotografada por Ibrahim Shafeeg. Após o ataque, a mulher ficou com um grande ferimento nas costas. Entretanto, segundo o tabloide inglês Daily Mail, Carmen retornou para a água para concluir o ensaio. O caso aconteceu no dia 29 de janeiro, mas só ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. “É altamente recomendável que os mergulhadores não tentem alimentar os tubarões-lixa enquanto nadam com eles… Acidente aconteceu durnate mergulho livre no ponto de tubarão durante alimentaçao. Tome precauções ao nadar com tubarões”, disse o perfil de Shafeeg, que divulgou o vídeo. Nos comentários da publicação, a vítima do ataque disse que “nunca vai esquecer” o episódio, mas afirmou que está bem. “Não foi tudo isso”, escreveu Carmen.

Veja vídeo de tubarão: