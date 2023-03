Mulher é condenada a 23 anos de prisão após matar namorado a facadas e fazer vídeo para mostrar o corpo

De acordo com uma testemunha, a jovem teria atacado o companheiro com uma adaga no pescoço enquanto ele dormia, após uma crise de ciúmes

Facebook/Shaye Groves/Reprodução Shaye afirmou ser vítima de violência, mas polícia desmentiu versão



Em junho de 2022, a britânica Shaye Groves assassinou o namorado Frankie Fitzgerald com 17 facadas no peito e mais cinco em outras partes do corpo. Após o crime, ocorrido na cidade de Havant, a mulher de 27 anos realizou uma vídeo chamada com uma amiga, na qual mostrou o corpo da vítima enquanto dava risadas. Na última semana, ela foi condenada a 23 anos de prisão após oito meses de julgamento. A sentença foi proferida pela corte de Winchester Crown, na Inglaterra. Em sua defesa, Shaye alegou ser violentada pelo namorado. Ela enviou diversas gravações editadas, feitas por amigos próximas, para as autoridades. Contudo, a Justiça constatou que não houve violência. “Shaye deliberadamente fez uma narrativa falsa de ter sido abusada por Frankie. Ela enviou um falso álibi para sua amiga e estava limpando a cena do crime, assim como viu nos documentários”, disse o advogado de acusação Steven Perian. Segundo o jurista, a mulher é fã de crimes reais e teria se inspirado em séries que havia assistido. O crime teria sido motivado por uma crise de ciúme pelo fato do namorado estar trocando mensagens com uma menina de 13 anos no Facebook. A amiga que recebeu a ligação de Shaye afirmou que ela o atacou com uma adaga no pescoço enquanto ele dormia. Frankie sofreu diversas perfurações no coração e pulmões.