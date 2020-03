Italiana está isolada com cadáver do marido que morreu de coronavírus

Reprodução Twitter O caso ganhou repercussão após o canal local IVG.IT postar entrevistas das vizinhas do casal, que lamentavam o ocorrido



Uma mulher italiana está presa em seu apartamento com o corpo do marido, que morreu por coronavírus na última segunda-feira (9). A informação foi confirmada à CNN americana, na terça-feira (10), pelo prefeito de Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

De acordo com Canepa, ninguém poderia encostar no corpo até a manhã desta quarta-feira (11) por conta do protocolo de quarentena. “Infelizmente, temos um protocolo de segurança que devemos seguir”, disse ele. Segundo o prefeito, a vítima se recusou a ser tratado no hospital e isso agravou a situação.

O caso ganhou repercussão após o canal local IVG.IT postar entrevistas das vizinhas do casal, que lamentavam o ocorrido. De acordo com a TV, os membros da família estão desesperados e a viúva chora por ajuda na varanda de casa.